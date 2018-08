Ataque faz "vários mortos" em torneio de vídeojogos na Flórida

O ataque de um homem armado durante um torneio de videojogos que decorria num centro comercial em Jacksonville, na Flórida, EUA, provocou este domingo "vários mortos", anunciou a polícia. A informação foi avançada pelas autoridades locais, que pedem às pessoas que se afastem da zona.

As autoridades informaram que um dos suspeitos está morto, mas não descartam a existência de um segundo responsável pelo ataque e ressalvam que "a zona ainda não está segura".

PUB

No Twitter, o xerife da cidade vai actualizando os desenvolvimentos da operação e pede às pessoas no local que se mantenham calmas e escondidas. "Sabemos que existem várias pessoas escondidas e trancadas. Pedimos que se mantenham calmas, mantenham-se onde estão escondidas. Há uma equipa SWAT a trabalhar no local. Iremos chegar até vocês. Por favor não saiam a correr", apelou o xerife.

PUB

Ao PÚBLICO, Jason Lake, fundador e representante da compLexity Gaming, uma das equipas que participava no evento, contou que o seu jogador foi atingido na mão "mas vai ficar bem."

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Estamos obviamente chocados e tristes com o que aconteceu esta tarde", declarou ao PÚBLICO. "O nosso jogador, Drini, foi atingido no polegar, mas vai ficar bem. Conseguiu fugir até um ginásio nas redondezas. Está actualmente a cooperar com as autoridades e iremos tirá-lo de Jacksonville assim que tivermos luz verde das autoridades no local", acrescentou.

No Twitter, Drini Gjoka, o jogador de 19 anos atingido na mão, escreveu que este é "o pior dia" da sua vida.

PUB