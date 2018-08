Nos últimos anos, o número de acidentes aumentou, mas são cada vez menos graves, ou seja, resultam em menos mortes. Mesmo assim, 2017 foi um ano particularmente trágico: registaram-se mais 65 vítimas mortais do que no ano anterior. O mês de Janeiro é aquele em que o índice de gravidade dos acidentes é mais elevado. Logo a seguir surgem os meses de Julho e Agosto. É nesta altura do ano que se verificam mais acidentes, mais vítimas mortais e mais feridos. É nos distritos do interior do país que há uma maior proporção de vítimas mortais nos meses do Verão em relação ao resto do ano