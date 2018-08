Infraestruturas de Portugal anuncia que greve nos comboios será desconvocada

A Infraestruturas de Portugal anunciou neste domingo que a greve nos comboios prevista para segunda, quarta e sexta-feira será desconvocada, na sequência de várias reuniões realizadas na Secretaria de Estado das Infraestruturas.

"Após várias reuniões que decorreram na Secretaria de Estado das Infra-estruturas nos últimos dias, foi possível estabelecer um acordo conjunto" com a Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário" (APROFER), lê-se num comunicado da Infraestruturas de Portugal.

Na nota é referido que ficou estabelecido que a APROFER "irá promover a desconvocação da greve" que estava prevista para os próximos dias 27, 29 e 31 de Agosto.

"A Infraestruturas de Portugal congratula-se com o resultado destas negociações, o que permite assegurar a normalidade do serviço ferroviário", lê-se no documento.

Em causa estão três dias de greve convocada pela APROFER à prestação de trabalho nos Centros de Comando Operacional de Porto, Lisboa e Setúbal para segunda-feira (dia 27), quarta-feira (29) e sexta-feira (31), com implicações nos comboios de passageiros e de mercadorias.

Na sexta-feira, a CP - Comboios de Portugal e a Fertagus admitiram que as paralisações levariam a "fortes perturbações" na circulação ferroviária, apesar de haver serviços mínimos.

Os trabalhadores da IP reivindicam o reconhecimento das carreiras de supervisão, melhorias salariais e que o Governo tenha uma "postura de boa-fé" na negociação colectiva, de acordo com os pré-avisos de greve.

São abrangidos os operadores ferroviários CP, Fertagus (comboio que liga Lisboa a Setúbal, atravessando a ponte 25 de Abril), Medway e Takargo (ambas empresas ferroviárias de mercadorias).

