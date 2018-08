Autoeuropa acelera produção com domingos mas ainda sem acordo com trabalhadores

A partir de hoje, a Autoeuropa vai acelerar a produção com o início da laboração aos domingos num regime de dois turnos que permite aumentar a quantidade de automóveis que saem da fábrica de Palmela, com destaque para o T-Roc, cujo principal destino é a Alemanha.

Antes, a Autoeuropa já tinha conhecido dois outros impulsos –com a introdução do terceiro turno aos dias de semana (em Outubro), e a laboração de dois turnos aos sábados (em Fevereiro) –, não sem a contestação e instabilidade laboral, que incluiu a queda de uma comissão de trabalhadores (CT) e o afastamento do primeiro responsável da actual CT, Fernando Gonçalves.

Neste momento, aliás, ainda não há qualquer acordo entre a CT e a administração quanto à retribuição pelo trabalho ao domingo. A questão dos sábados também não ficou consensualizada, com a gestão a avançar com uma fórmula de pagamento sem esperar pela aprovação dos trabalhadores.

Segundo o actual coordenador da CT, Fausto Dionísio, as negociações vão ser retomadas no próximo dia 4 de Setembro.

A proposta da administração, encabeçada por Miguel Sanches, passava pelo pagamento de um subsídio de turno de 25% e o pagamento “de 125% de um dia normal de trabalho por cada dois turnos trabalhados ao fim-de-semana”.

Destes 125%, 100% eram garantidos ao final do mês, ficando o resto de ser pago “trimestralmente de acordo com o cumprimento do volume de produção”, segundo as informações enviadas em Maio pela gestão dos trabalhadores.

Neste momento, esses 125% estão a ser pagos “à cabeça”, de acordo com Fausto Dionísio, o que representa 62,5% por sábado e 62,5% por domingo de trabalho.

A contraproposta da CT passava por um acréscimo de 100% a um dos dois domingos que cada trabalhador deverá fazer durante o período de um mês, isto até ao final do ano, e que, a partir de Janeiro de 2019, todos os domingos fossem pagos com o mesmo acréscimo de 100% (tal como estavam a ser remunerados os sábado, mas de forma provisória até Agosto).

Produção supera fasquia dos 100.000

De acordo com o coordenador da CT, a laboração ao domingo vai permitir à Autoeuropa produzir até mais 630 veículos por semana. No primeiro semestre, de acordo com os dados da associação do sector automóvel, a ACAP, a fábrica da VW em Palmela produziu 115.715 veículos, o que equivale a uma subida de 151% face ao mesmo período do ano passado. O mês de Maio foi o que teve a melhor performance, com 21.621 unidades.

Além do T-Roc, o novo modelo que começou a ser fabricado no segundo semestre de 2017, a Autoeuropa produz ainda o Sharan (cujo maior mercado é a China) e o Seat Alhambra. A última estimativa conhecida da empresa apontava para a produção de cerca de 183.000 T-Roc este ano, de um total de perto de 240.000 unidades.

A performance da Autoeuropa tem-se reflectido nas contas do país, com as exportações a subirem 6,6%, destacando-se os automóveis com um contributo de 4,2%, segundo as contas do BPI.

