Marcos Freitas perde na final do Open da República Checa

Marcos Freitas foi derrotado na final do Open da República Checa em ténis de mesa, disputado em Olomouc, cedendo no encontro decisivo perante o chinês Peifeng Zheng, um jogador que não tem competido no World Tour.

Zheng derrotou o português por 4-2, com parciais de 13-11, 6-11, 8-11, 11-7, 11-8, 11-6, no que é a primeira vitória de sempre em finais para este jogador, que tem 22 anos, mas não compete a nível internacional desde 2014, pelo que não tem ranking.

Depois de um percurso brilhante, Freitas, actual 16.º do ranking mundial, apareceu na final com vontade de repetir o triunfo de Olomouc em 2014, mas acabou por ceder ante um jogo "conservador", mas muito seguro do adversário.

Freitas começou muito bem e chegou a 7-2, logo de início, para depois se deixar empatar e perder de forma inesperada, por 13-11.

Registo semelhante a seguir, na entrada de Freitas, com 7-2, mas agora a não se deixar surpreender e a fechar com 11-6. Mais equilibrado de princípio, o terceiro set esteve empatado a 4-4, mas depois, com 10-6, o português dispôs de quatro bolas de ponto.

Depois, pouco a pouco, o jogo do chinês foi melhorando, a baralhar um pouco a expectativa geral, tirando partido de vários erros de Marcos Freitas, que lhe minaram a confiança no último set, em que já estava visivelmente resignado.

