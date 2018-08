Inter Milão continua a desiludir na Serie A

Após perder há uma semana em Sassuolo, o Inter Milão deixou fugir neste domingo uma vantagem em casa de dois golos, empatando 2-2 frente ao Torino e caindo para o 11.° lugar da liga italiana de futebol.

Aos sete minutos, o croata Ivan Perisic colocou o Inter Milão em vantagem, tendo o holandês Stefan de Vrij ampliado, aos 32', mas, na segunda parte, o Torino acabaria por empatar por intermédio de Andrea Belotti (55 minutos) e Soualiho Meite (68'). Com João Mário no banco, a equipa milanesa está em 11.° lugar, depois de uma derrota e um empate na presente temporada, à frente do Torino, 12.°.

Melhor esteve o Génova de Pedro Pereira e Iuri Medeiros, que se impôs em casa por 2-1 sobre o Empoli, embora os internacionais portugueses não tenham chegado a sair do banco.

Já o Parma de Bruno Alves, que alinhou no "onze" inicial, sofreu uma derrota por 1-0 no reduto do SPAL, com Mirco Antenucci a marcar para a equipa da casa. aos 49 minutos. O Parma está assim em 13.° lugar, enquanto o Spal subiu à terceira posição.

A goleada da jornada (6-1) foi imposta pela Fiorentina ao Chievo, com o médio Marco Benassi a ´bisar´ na partida. A Fiorentina está agora no sexto posto, enquanto o Chievo é último classificado, sem qualquer ponto somado.

A Sampdoria, em 10.° lugar no final da temporada 2017/2018, estreou-se na presente temporada a perder por 1-0 no terreno da Udinese (os jogos inaugurais de Sampdoria e Génova foram adiados devido à queda da ponte Morandi, sendo disputados em Setembro e Outubro).

Nas restantes partidas da jornada, o Cagliari em casa com o Sassuolo (2-2), enquanto o Frosinone não foi além de um nulo frente ao Bolonha.

