Fernando Pimenta revalida título mundial no K1 5000

Fernando Pimenta alcançou neste domingo a segunda medalha de ouro no Campeonato do Mundo de canoagem de velocidade, que terminou há pouco em Montemor-o-Velho. Na prova de K1 5000m, a mais longa distância do programa, o atleta minhoto revalidou o título alcançado no ano passado, em Racice, cumprindo o trajecto em 21m43s.

Num momento de forma extraordinário, o canoísta português controlou a prova praticamente do início ao fim. Foi ele quem cedo impôs o ritmo, decidindo esticar o andamento para perceber qual a reacção dos adversários (e um dos rivais mais directos, o alemão Max Hoff, ficou surpreendentemente para trás) e gerindo a liderança com uma autoridade invulgar.

"Temos de festejar. O meu terinador disse-me que era possível e só tenho que acreditar nele. Ninguém queria assumir a liderança e tentei deixar os adversários para trás. Tentei deixar o Max Hoff para trás, consegui um bom ritmo na primeira volta, mas depois ninguém quis colaborar e depois foi seguir as instruções do treinador", descreveu o campeão mundial, admitindo que ainda tinha capacidade para responder caso tivesse sido posta em causa a sua liderança.

