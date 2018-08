Chelsea e Watford igualam Liverpool no comando

O Chelsea de Maurizio Sarri manteve neste domingo o registo 100% vitorioso na Premier League após vencer na sempre difícil ao St. James Park, em Newcastle. O resultado manteve-se a zero quase até final, mas após três golos nos últimos 15 minutos, os londrinos acabaram por triunfar, por 2-1. Tal como o Chelsea, o Watford também somou a terceira vitória e igualou o Liverpool no comando da Premier League.

Perante um Newcastle de Rafa Benítez extremamente defensivo, o Chelsea sentiu dificuldades, mas justificou o triunfo. A equipa comandada pelo italiano Maurizio Sarri inaugurou o marcador aos 76’, após Eden Hazard converter uma grande penalidade a castigar uma falta de Schär sobre Marcos Alonso dentro da área dos “magpies”. No entanto, seis minutos depois Joselu, a cruzamento de Yedlin, restabeleceu o empate.

Porém, a festa do Newcastle durou pouco. Muito perto do minuto 90, o norte-americano DeAndre Yedlin desviou um remate de Alonso para o fundo da sua baliza, colocando o resultado final num justo 1-2, favorável ao Chelsea.

No Vicarage Road, o Watford também venceu por 2-1 e os golos também foram marcados na segunda parte. A equipa da casa adiantou-se no marcador aos 53’, com um golo do argentino Roberto Pereyra e o internacional grego José Holebas dilatou a vantagem dos anfitriões no minuto 71. O golo de honra do Crystal Palace foi apontado aos 78’, pelo avançado costa-marfinense Wilfried Zaha.

Na outra partida disputada neste domingo, o Fulham recebeu e venceu o Burnley por 4-2. Depois de duas derrotas consecutivas, os “cottagers” colocaram-se na frente do marcador logo aos 4’, com um golo de Michael Seri, médio que em Portugal jogou no FC Porto B e Paços de Ferreira. Os restantes golos dos londrinos foram marcados pelo sérvio Aleksandr Mitrovic (36’ e 38’) e pelo alemão André Schurrle (83’).

