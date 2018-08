Boavista reduzido a dez trava Feirense

O Feirense empatou neste domingo com o Boavista (1-1), em Santa Maria da Feira, e juntou-se a Benfica e Sporting na liderança da Liga portuguesa. Os "axadrezados" jogaram 37 minutos em inferioridade numérica e alcançaram o primeiro empate da época.

A equipa da casa sabia que, em caso de vitória, passaria a comandar isolada o campeonato, depois do empate no derby de Lisboa e da surpreendente derrota do FC Porto diante do V. Guimarães, no sábado.

Numa primeira parte equilibrada, com poucas ocasiões de golo, o marcador acabou por mexer mesmo em cima do intervalo. Rochinha sofreu uma falta na área, após uma entrada de carrinho de Vítor Bruno, e o árbitro assinalou penálti. Falcone não desperdiçou e colocou o Boavista em vantagem, aos 44'.

No segundo tempo, a vida complicou-se para os "axadrezados" com a expulsão de Idris, aos 53'. Num minuto apenas, o médio defensivo viu um primeiro amarelo e, de seguida, o cartão vermelho directo, deixando a equipa em inferioridade numérica.

Sete minutos mais tarde, o Feirense chegaria ao empate através de um grande remate de Edinho, de fora da área. Os boavisteiros ainda reclamaram uma falta a seu favor no início da jogada (sobre Rochinha), mas o golo foi validado e os anfitriões partiram em busca da vitória.

Helton Leite, que já tinha feito uma grande exibição diante o Benfica, voltou a mostrar atributos na baliza do Boavista e contribuiu para que os "axadrezados" se tornassem na primeira equipa a roubar pontos - também foram a primeira equipa a marcar - ao Feirense neste campeonato.

