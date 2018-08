Mais de 350 elementos combatem chamas em Seia

Mais de 350 elementos, apoiados por cerca de 120 veículos e dois meios aéreos, continuavam na manhã deste sábado a combater as chamas em Seia, no distrito da Guarda, de um incêndio que deflagrou na sexta-feira à tarde.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, em declarações à Lusa, pelas 8h20 deste sábado, o incêndio mantinha três frentes activas, que estavam a ser combatidas por 370 elementos, apoiados por 122 veículos e dois meios aéreos.

Por essa hora, segundo a mesma fonte, estavam já mobilizados mais quatro meios aéreos para aquele fogo, que deflagrou às 16h13 de sexta-feira numa zona de povoamento florestal, em Fontão, Loriga, no concelho de Seia, no distrito da Guarda.

Risco máximo

Vários concelhos de 12 distritos de Portugal Continental apresentam risco máximo de incêndio, de acordo com o IPMA. Em risco máximo estão concelhos dos distritos de Faro, Beja, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Guarda, Viseu, Aveiro, Bragança, Vila Real e Viana do Castelo.

O IPMA colocou também em risco elevado e muito elevado concelhos de todos os distritos do continente. O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo". O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para este sábado, no continente, "céu geralmente limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade por nuvens altas nas regiões Norte e Centro a partir do início da tarde".

O vento irá soprar "forte no litoral oeste e terras altas" e deverá verificar-se uma "descida de temperatura nas regiões Norte e Centro".

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 12 graus centígrados, em Braga, e os 24, em Faro. Já as máximas variam entre os 23 graus, em Aveiro, e os 37 em Beja e Évora.

