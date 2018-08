PCP e BE: os idiotas úteis do “grande capital”

Portugal, tal como outros países europeus e não só, tem uma dívida pública gigantesca. Isto influencia fortemente a vida de todos os cidadãos destes países, pois esta dívida e os respectivos juros “comem” parte da riqueza produzida nestes países. Por exemplo, nos últimos anos Portugal tem gasto cerca de 6-7 mil milhões de euros por ano só em juros dessa dívida, o equivalente ao custo de 6-7 pontes Vasco da Gama. São impostos que todos os portugueses pagam e que são subtraídos ao Orçamento de Estado do nosso país. É dinheiro que devia ser gasto para benefício dos portugueses, em investimento público, qualidade dos serviços públicos e do Estado social, e que vai parar a bolsos estrangeiros. E isto é no momento actual em que as taxas de juro são baixas, essencialmente por duas razões: i) a partir de 2011, Portugal pôs algum controle no despesismo de forma a equilibrar as contas públicas, e com isso recuperou alguma credibilidade e confiança dos mercados, e ii) a política do Banco Central Europeu (BCE) que nos últimos anos tem comprado dívida, ou seja, emprestado dinheiro, aos Estados da UE a juros baixos. Mas tudo isto é muito volátil, os juros podem subir, e basta o juro médio subir mais de 2% para duplicar o montante dos juros que Portugal paga todos os anos ao estrangeiro. O valor alto da dívida é assim uma ameaça às condições de vida dos portugueses, quase uma escravatura económica.

Para resolver o problema é preciso primeiro identificar as causas. Então devemos perguntar-nos como é que a dívida foi criada. Ninguém obrigou Portugal a pedir dinheiro emprestado, portanto foram actos voluntários dos nossos Governos, que gostam de gastar mais do que a receita que advém dos impostos. Para gastar o que não têm, pedem emprestado. Isso gera o deficit do Orçamento de Estado (OE), que no fundo é o que se pede emprestado num ano e soma à dívida pública que vem dos anos anteriores. E há também as dívidas e deficits escondidos: por exemplo nas PPP´s, o Estado assumiu compromissos financeiros para o futuro, ou seja, criou dívidas mas escondeu-as, porque não eram contabilizadas no deficit do OE. O Governo do engº Sócrates foi o campeão europeu das PPP. Os prejuízos das empresas públicas pagos com empréstimos da Banca, que por sua vez se financiavam nos mercados internacionais, eram outros exemplos de dívidas escondidas. Este mecanismo foi prática corrente na década passada, até a troika ter acabado com o regabofe e obrigado a contabilizar grande parte destas dívidas nas contas do Estado.

Qual foi o Governo que mais contribuiu para tudo isto: o Governo Sócrates, que de “sucesso” em “sucesso” conduziu o país quase à bancarrota em 2011. E quem é que mais apoiou estas políticas de pedir emprestado e gastar à tripa forra, criando a dívida gigantesca que ameaça as condições de vida do nosso povo? Não foram o PCP e o BE que sempre defenderam os deficits elevados e os gastos em tudo e mais alguma coisa, mesmo sem haver receita nacional para sustentar esses gastos? Não são estes partidos que constantemente criticam as regras da UE que impõem limites ao deficit e à dívida pública (do Estado) e que se tivessem sido cumpridas teriam evitado a austeridade? Portugal ficou nas mãos do grande capital estrangeiro, trazendo a austeridade a partir de 2011 e a venda a pataco das nossas empresas estratégicas (REN, EDP, ANA, etc..), restringindo o nosso desenvolvimento económico, por causa das dívidas do Estado que aumentaram desmesuradamente no tempo do Governo Sócrates, com o apoio do PCP e do BE. No discurso político, ou seja, na conversa fiada, estes partidos apresentam-se como inimigos do “grande capital” e do “imperialismo”, mas nas políticas concretas que influenciam a vida de todos os portugueses, deram e continuam a dar um contributo fundamental para pôr Portugal nas mãos desses interesses. Assim o PCP e o BE são o que eles próprios designam por idiotas úteis, do “grande capital” e do “imperialismo”.

