Costa aponta estabilidade política à esquerda e rigor orçamental como vitais para ano eleitoral difícil

Mil dias. António Costa fez as contas aos primeiros três anos do seu mandato e concluiu, no início do seu discurso na rentrée do PS, em Caminha, que em mil dias o país "mudou para melhor". Mas o secretário-geral do PS, António Costa, avisou que a estabilidade política com os parceiros de esquerda e o rigor da gestão orçamental não podem ser colocados em causa. “Não podemos estragar aquilo que já conseguimos”.

António Costa começou por salientar os bons resultados da economia, a descida do desemprego, o aumento do salário mínimo, a redução da pobreza e o investimento em sectores como a saúde e educação. “Estamos a crescer mais, temos menos défice, mas os portugueses estão a viver melhor”, afirmou. Avisou, porém, os socialistas, que “vem aí um ano difícil", com três eleições e que “é preciso dar força ao PS para que possa fazer melhor”.

O primeiro-ministro também avaliou positivamente o trabalho com os parceiros de esquerda, que considerou "essenciais", mas defendeu que o PS é "imprescindível" para que haja um governo de esquerda. "Não haverá nenhum governo progressista em Portugal sem o PS. Eles [os parceiros políticos à esquerda] têm sido essenciais, mas o PS será sempre imprescindível para que haja um governo de esquerda em Portugal”, disse.

Deixou ainda claro que em 2019 haverá um orçamento de continuidade na devolução de rendimentos. "98% das pensões vão subir porque vamos crescer mais de 2%", prometeu, sublinhando: "Não vamos pôr em causa o acordo nem o rigor orçamental. Nem agora, nem mais tarde, só porque há eleições".

"Ninguém pense que para o ano, por ser ano eleitoral, vamos pôr em causa o que já conquistámos, ou vamos sacrificar o rigor orçamental em nome de votos. Porque um voto ganho pode ser um país que se perde. Estamos aqui para continuar a recuperar o país e não para ganhar os votos a qualquer custo”, acrescentou.

Ainda em relação aos últimos 12 meses, Costa disse que foi o período de maior crescimento da economia portuguesa desde a adesão ao euro. "O ano em que Portugal voltou a crescer mais do que a média europeia. É verdade. Tivemos o défice mais baixo de toda a história democrática", disse o secretário-geral do PS, desfiando o novelo das boas notícias.

Mas Costa quis ser mais concreto e explicar o que mudou, afinal, na vida das pessoas com o crescimento dos últimos três anos. "Em mil dias, há 315 mil novos postos de trabalho. E três em cada quatro postos de trabalho criados não foram contratos precários ou a termo certo, foram contratos definitivos que deram estabilidade de emprego. Mais de 70 mil pessoas que estavam desencorajadas regressaram à vida activa ou estão de novo à procura de emprego", exemplificou, recordando ainda que o rendimento das famílias cresceu 4,7%.

"É claro que nem tudo são rosas. É evidente que há problemas no SNS", disse Costa, referindo-se também à escola pública. Mas a seguir aproveitou para dizer que "convém ter memória" e que estaríamos muito pior se o poder se tivesse mantido noutras mãos. "É preciso dar força ao PS para fazer melhor", pediu.

No final da sua intervenção de 40 minutos e afirmando que não gosta de tabus, Costa apontou os objectos políticos para o ano eleitoral que aí vem. “O objectivo do PS é ganhar. Ganhar as europeias, ganhar as legislativas e ganhar pela primeira vez as regionais da Madeira”. Costa não falou em maiorias absolutas.

Para o CDS e PSD sobraram as críticas, acusando estes dois partidos de quererem privatizar os serviços públicos.

