Trump já deu os parabéns ao novo primeiro-ministro australiano

O novo primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, informou que já conversou com o Presidente norte-americano que o felicitou, disse o novo governante neste sábado. Uma relação diferente teve o anterior primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, com Donald Trump

Morrison surgiu como o vencedor-surpresa de uma eleição no partido para substituir Turnbull depois de uma semana de caos político em Canberra, que marcou o surgimento do sexto primeiro-ministro da Austrália em menos de dez anos.

Morrison, o ex-tesoureiro de Turnbull, assumiu o cargo de líder do Partido Liberal, membro da coligação conservadora Liberal-Nacional.

As relações entre Trump e Turnbull começaram mal em Fevereiro de 2017, quando o norte-americano repreendeu o líder australiano por causa de um acordo bilateral sobre refugiados, negociado com Obama, antes de terminar abruptamente uma conversa telefónica com o australiano, de acordo com uma transcrição que chegou ao conhecimento público. Trump descreveu o acordo como "estúpido".

Agora, o Presidente norte-americano parece ter tido um começo mais suave com Morrison. "Parabéns ao novo primeiro-ministro australiano Scott Morrison. Não há amigos maiores que os Estados Unidos e a Austrália!", escreveu no Twitter.

Por sua vez, Morrison escreveu no Twitter que já havia conversado com Trump. "Tivemos uma grande discussão com a @realDonaldTrump nesta manhã. Afirmamos a força do relacionamento entre os EUA e a Austrália", escreveu.

Um representante do gabinete do primeiro-ministro disse que Morrison convidou Trump para visitar a Austrália durante o que foi descrito como uma conversa "calorosa". No entanto, a primeira visita oficial como primeiro-ministro será ao estado de Queensland, atingido pela seca, na próxima semana.

