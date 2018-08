Na Irlanda, Papa diz que Igreja falhou nos "crimes repugnantes" dos abusos

O Papa Francisco chegou na manhã deste sábado à Irlanda para uma histórica visita de dois dias no auge do escândalo de abusos sexuais a menores no seio da Igreja Católica. Na sua primeira declaração neste país, Francisco afirmou que não pode deixar de reconhecer o “grave escândalo causado na Irlanda pelos abusos a jovens por membros da Igreja”, admitindo o “falhanço das autoridades eclesiásticas” que são origem de “dor e vergonha na comunidade católica”.

Depois de aterrar em Dublin, o Papa encontrou-se com o Presidente irlandês, Michael Higgins, tendo-se dirigido, de seguida, para o Castelo de Dublin para se reunir com o primeiro-ministro Leo Varadkar.

“O falhanço das autoridades eclesiásticas – bispos, superiores religiosos, sacerdotes e outros – em lidar adequadamente com estes crimes repugnantes causou indignação justa e continua a ser uma fonte de dor e vergonha para a comunidade católica. Eu próprio partilho esses sentimentos”, disse Francisco na conferência de imprensa que se seguiu à reunião com Varadkar, a primeira de pelo menos três declarações públicas que o Papa irá realizar durante a visita à Irlanda.

“Não posso deixar de reconhecer o grave escândalo causado na Irlanda pelos abusos de jovens por membros da Igreja encarregues da sua protecção e educação”, acrescentou.

O líder da Igreja Católica abordou assim o tema que inevitavelmente marca a sua viagem a terras irlandesas, a primeira de um Papa em 39 anos. Para além das investigações relativas a casos de pedofilia na Igreja irlandesa, e de um esquema de encobrimento destes crimes, há quatro anos foi também encontrada uma vala comum com restos mortais de centenas de bebés em Tuam em terrenos de uma instituição católica para mães solteiras (no domingo, Francisco celebrará uma missa nesta cidade).

Estes casos, para além de uma investigação ao trabalho escravo de mulheres nas Lavandarias de Maria Madalena, contribuiu para o acentuado declínio da Igreja Católica na Irlanda, país onde o catolicismo sempre desempenhou um influente papel em todas as esferas políticas e sociais.

Depois de elogiar o papel da Igreja na história irlandesa, Leo Varadkar abordou também aquilo que considerou serem os “aspectos negros da história do catolicismo”.

“As Lavandarias de Maria Madalena, casa de mães e bebés, escolas industriais, adopções ilegais, abusos de crianças por clérigos, são manchas no nosso Estado, na nossa sociedade e também na Igreja Católica”, disse, apelando a acções concretas para lidar com tudo isto.

“As feridas ainda estão abertas e há muito a fazer para trazer justiça, verdade e cura para as vítimas e sobreviventes. Santo Padre, peço que use o seu ministério e influência para garantir que isso seja feito aqui na Irlanda e em todo o mundo”, afirmou o primeiro-ministro irlandês.

Espera-se que no final do dia deste sábado Francisco se encontre com algumas das vítimas destes abusos sexuais, não estando prevista qualquer declaração pública.

