Wolverhampton é o primeiro a travar o Manchester City

Roubar pontos ao Manchester City não é para qualquer um. O campeão inglês, uma das melhores equipas do futebol actual, alcançou o título na época passada com algum conforto e iniciou a actual no mesmo registo, mas à terceira jornada da Premier League tropeçou mesmo. Culpa do Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, que impôs um 1-1 a Pep Guardiola no Estádio Molineux.

O marcador só funcionou na segunda parte e em ambos os casos de bola parada. Aos 57', depois de uma grande jogada de Hélder Costa, o Wolverhampton ganhou um canto. O lance foi cobrado de forma curta, João Moutinho cruzou e Boly, ex-central do FC Porto e do Sp. Braga, desviou para a baliza. O desvio final foi feito com a mão direita, mas o lance passou despercebido à equipa de arbitragem e os anfitriões colocaram-se em vantagem (1-0).

A reacção do Manchester City era esperada e, curiosamente, para uma equipa que faz da posse e do jogo apoiado uma das imagens de marca, o empate chegou de bola parada. Livre indirecto batido com precisão e Laporte a ganhar nas alturas a Boly e a cabecear sem hipóteses de defesa para Rui Patrício, aos 69'.

Já com Gabriel Jesus em campo, Guardiola arriscou um pouco mais ao lançar Leroy Sané e Mahrez, mas Nuno Espírito Santo respondeu apostando em Adama Traoré e Rúben Vinagre. E a verdade é que houve, entretanto, um lance de frisson para cada lado: Jesus cabeceou na pequena área para defesa de recurso de Patrício, Traoré arrancou, imparável, pela direita e cruzou para Diogo Jota rematar por cima.

Está confirmada a surpresa da jornada, com o recém-promovido Wolverhampton (que ainda viu Kun Aguero atirar à trave num livre directo, aos 90+4') a surpreender o todo-poderoso City, que passa a somar sete pontos e corre sérios riscos de perder a liderança da prova. O "Wolves" alcança o segundo ponto na Premier League.

