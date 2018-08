O líder do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton (Mercedes), assegurou neste sábado a pole position para o Grande Prémio da Bélgica, que decorre no domingo. Foi a quinta vez que o britânico se impôs em Spa-Francorchamps, o que constitui um recorde no circuito.

Numa sessão de qualificação realizada com o piso molhado, ao piloto britânico, na primeira linha da grelha, junta-se o rival Sebastian Vetel (Ferrari), enquanto o francês Esteban Ocon (Force India) alcançou o terceiro melhor tempo, logo à frente do mexicano e colega de equipa Sergio Perez.

