Sérgio Conceição taxativo: "Não há desculpas"

O treinador do FC Porto foi claro a assumir a derrota e a identificar as falhas principais da equipa diante do V. Guimarães.

"Falharam algumas coisas ainda na primeira parte. Estávamos lentos e faltava rapidez na circulação da bola, independentemente de estarmos a ganhar por 2-0. Na segunda parte alertei que tínhamos de mudar o nosso jogo. Não estávamos a ser a equipa intensa, agressiva e rápida e o resultado disso foi que sofremos três golos", apontou Sérgio Conceição.

"É a minha primeira derrota em casa para o campeonato desde que estou no comando do FC Porto. Temos de rever, pensar naquilo que levou a ganhar o campeonato, porque não o estamos a fazer. Não há desculpas. Temos de fazer mais".

