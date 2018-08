Peseiro garante que foi à Luz para vencer, mas não assume candidatura ao título

Apesar do empate no derby, José Peseiro não quer assumir uma candidatura ao título, ainda que não afaste essa possibilidade. Já em relação ao jogo com o Benfica, o treinador “leonino” garantiu que o objectivo era vencer.

“Temos de reconhecer que o adversário é forte, e foi mais forte nos 20 ou 25 minutos finais, não consigo precisar. Sabíamos que o adversário vai no sexto jogo e nós no terceiro, e isto é para justificar por que não conseguimos equilibrar nesse período. Faltou-nos condição, devido a vários factores”, justificou no final do encontro.

