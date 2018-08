Luís Castro: "Não podemos ser prejudicados pelo VAR"

Luís Castro, treinador do V. Guimarães, sublinhou no final do triunfo sobre o FC Porto (2-3) que a principal mudança no segundo tempo teve a ver com o facto de os minhotos terem passado a ter mais bola.

Considerando que o FC Porto foi um justo vencedor do primeiro tempo e que o Vitória mereceu o resultado na segunda parte, Luís Castro pronunciou-se ainda sobre a falha de comunicação com o VAR admitida pela Federação Portuguesa de Futebol.

"Falha no VAR? Não podemos ser prejudicados por isso e é algo que as pessoas devem reflectir. No futebol português há muitos pontos de instabilidade e não pode haver mais um. Quando um jogador falha, eu tenho de o trocar por outro. Quando uma equipa de arbitragem falta, tem de ser trocada por outra. Quando o VAR falha tem de haver outra forma de comunicação [com o árbitro]. Mas vamos seguir em frente", afirmou.

