Eintracht Frankfurt entra a ganhar na Bundesliga sem portugueses

O Eintracht Frankfurt, com Gonçalo Paciência e Luka Jovic, avançado sérvio emprestado pelo Benfica, no banco, e Francisco Geraldes de fora dos convocados, juntou-se neste sábado às equipas vitoriosas na primeira jornada do campeonato alemão de futebol, ao derrotar em Friburgo, por 2-0.

Gonçalo Paciência, que há precisamente uma semana se estreou-se a marcar pela equipa alemã em jogo da Taça da Alemanha, não chegou a entrar em campo, enquanto o médio Francisco Geraldes acabou por não ser convocado. Os golos da equipa comandada pelo treinador austríaco Adi Hutter foram marcados por Muller (10’) e Haller (82’).

O Eintracht Frankfurt é para já o segundo classificado, com os mesmos três pontos do hexacampeão, o Bayern de Munique, que na sexta-feira venceu em casa o Hoffenheim, terceiro classificado na época passada, por 3-1, no arranque da Bundesliga, com golos de Muller, Lewandowski e Robben.

O Wolfsburgo recebeu e venceu o Schalke 04, vice-campeão, por 2-1, o mesmo resultado com que Augsburgo se impôs em casa ao Fortuna Düsseldorf, enquanto o Herta Berlim impôs-se ao Nuremberga por 1-0. Já o Werder Bremen recebeu o Hannover, num jogo que temrinou empatado 1-1.

Ainda neste sábado, o Borussia Mönchengladbach recebe o Bayer Leverkusen, enquanto o Borussia Dortmund, em que alinha o defesa português Raphael Guerreiro, recebe no domingo o RB Leipzig, do extremo português Bruma.

