Arsenal estreia-se a ganhar, Everton empata

Depois de duas derrotas nas duas primeiras jornadas da Premier League, Unai Emery conseguiu somar neste sábado os primeiros pontos como treinador do Arsenal. Os londrinos, que nas rondas anteriores tinham sido batidos por Manchester City e Chelsea, venceram o derby londrino frente ao West Ham, por 3-1. O Everton de Marco Silva teve dois golos de vantagem em Bournemouth, mas repetiu o resultado da 1.ª jornada: 2-2.

No Emirates Stadium, no Norte de Londres, o Arsenal teve que sofrer, mas venceu e Unai Emery conquistou um pouco mais de margem de manobra. Perante um West Ham de Manuel Pellegrini ainda sem qualquer ponto – derrotas contra Liverpool e Bournemouth -, os “gunners” viram-se em desvantagem após o internacional austríaco Marko Arnautovic inaugurar o marcador (25’), mas cinco minutos depois Nacho Monreal restabeleceu o empate.

Ao intervalo, Emery lançou o avançado francês Alexandre Lacazette e o Arsenal acabou por chegar ao triunfo: aos 70’, o central Issa Diop, contratado pelo West Ham esta época ao Toulouse, marcou na própria baliza; já em período de descontos, Danny Welbeck fez o 3-1 final.

No Dean Court, na costa Sul de Inglaterra, Marco Silva teve a vitória na mão, mas deixou fugir dois pontos. Tal como na ronda inaugural contra o Wolverhampton, o Everton ficou reduzido a dez jogadores ainda na primeira parte, depois do brasileiro Richarlison, a grande figura dos “toffees” neste início de temporada, ser expulso por encostar a cabeça na cabeça de um adversário.

Mesmo em desvantagem numérica, o Everton adiantou-se no marcador com um golo de Theo Walcott (56’). Cinco minutos depois, o defesa do Bournemouth Adam Smith foi expulso e com as duas equipas reduzidas a dez jogadores, o central Michael Keane fez o segundo da equipa de Liverpool.

No entanto, em apenas quatro minutos (75’ e 79’), a equipa da casa fez dois golos (King e Aké), impondo o segundo empate forasteiro de 2-2 ao Everton neste arranque de Premier League.

Nos restantes jogos da 3.ª jornada já concluídos, o Leicester, com Adrien Silva no banco e Ricardo Pereira no “onze”, foi a Southampton vencer a equipa de Cédric, que foi titular, por 1-2.

