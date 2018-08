Ainda sem golos de Cristiano Ronaldo, a Juventus voltou a vencer

Tal como no jogo de estreia da Seria A, a exibição foi apenas q.b., mas a Juventus somou neste sábado a segunda vitória no campeonato italiano. Na estreia em casa da “vecchia signora”, Cristiano Ronaldo e João Cancelo foram titulares e os golos da vitória dos campeões italianos foram apontados por Pjanic e Mandzukic.

Com um ataque formado por Bernardeschi, Mandzukic e Cristiano Ronaldo, apoiados de perto por Pjanic, a Juventus entrou no jogo com um ritmo lento e até foi a Lazio a primeira a criar perigo, mas em cima da meia hora a equipa de Turim colocou-se em vantagem com um bom golo de Pjanic, que aproveitou uma bola à entrada da área para rematar colocado para o fundo da baliza defendida pelo albanês Strakosha.

PUB

No segundo tempo, a turma de Massimiliano Allegri, que voltou a dar a titularidade no lado direito da defesa a João Cancelo, manteve a intensidade de jogo baixa, mas Cristiano Ronaldo obrigou Strakosha a realizar uma grande defesa, aos 71’. Quase de seguida, o capitão da selecção portuguesa voltou a estar muito perto do golo, mas quando tentava desviar para a fundo da baliza, fez, inadvertidamente, a assistência para o segundo golo da Juventus, marcado por Mandzukic.

PUB

Este foi o segundo triunfo em outros tantos jogos para os “bianconeri”, enquanto a Lazio somou o segundo desaire em duas jornadas.

PUB