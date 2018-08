Desta vez, a displicência do FC Porto resultou na perda de três pontos

Menos de uma semana depois de ter conseguido, já no período de descontos, evitar o esbanjamento de dois pontos após ter conquistado uma vantagem de dois golos, o FC Porto cometeu os mesmos pecados. Porém, desta vez, a displicência “azul e branca” resultou na perda de três pontos. Tal como tinha acontecido contra o Belenenses, os “dragões” tiveram o jogo na mão, mas deixaram-se empatar na segunda parte. A diferença é que, desta vez, os minutos finais jogaram contra Sérgio Conceição: com três golos na última meia-hora, o V. Guimarães venceu por 2-3, somou os primeiros pontos no campeonato e impediu que o FC Porto capitalizasse o empate entre Benfica e Sporting.

Com a frontalidade e decoro habituais, Conceição admitiu que no Jamor, contra o Belenenses, o FC Porto tinha feito “talvez o pior jogo” desde que é treinador dos “azuis e brancos”, mas garantiu que a “muita coisa que não correu bem” foi trabalhada durante a semana. O terceiro acto dos “dragões” no campeonato mostrou, no entanto, que os jogadores portistas não aprenderam a lição.

Positivo/Negativo Positivo Douglas Sofreu dois golos na primeira parte sem ter tido grande trabalho, mas nos últimos minutos justificou estar entre os destaques do jogo. No momento de desespero dos portistas, o guarda-redes brasileiro fez duas grandes defesas que garantiram aos minhotos a primeira vitória no campeonato.

Positivo Brahimi Esteve 51 minutos em campo e terá saído por problemas físicos quando era o melhor portista no relvado. Perante a ausência do argelino, o FC Porto praticamente deixou de existir. Negativo FC Porto Sérgio Conceição tinha lançado o alerta após o jogo contra o Belenenses, mas o filme repetiu-se. Com uma falta de atitude pouco habitual, o FC Porto permitiu que o V. Guimarães conseguisse uma reviravolta que ficará na história do futebol português.

Os primeiros momentos do confronto entre portuenses e vimaranenses foram amorfos q.b.. O arranque frio do FC Porto deveu-se, também, à estratégia inicial de Luís Castro. Com problemas neste arranque de época em Guimarães, onde parecia ter mais reforços do que equipa, o antigo treinador portista avançou para um 4x1x4x1, com Welthon na frente e jogadores virtuosos nas suas costas: Boyd, Joseph, André André e João Carlos Teixeira. Com um meio campo povoado e Wakaso a servir de primeira barreira à frente da defesa vitoriana, Luís Castro conseguiu, por 36 minutos, neutralizar o rival.

Durante a primeira meia-hora, apenas num par de ocasiões o FC Porto incomodou Douglas, mas aos 36’, um momento de fragilidade do V. Guimarães não foi desperdiçado pelos portistas: com Joseph de fora (foi substituído após o golo por Tozé), Brahimi encontrou espaço na zona central e rematou sem hipóteses para Douglas. Meia dúzia de minutos depois, surgiu um dos casos do jogo: após um livre na esquerda, André Pereira desviou de cabeça e colocou a bola no fundo da baliza. Apesar de o avançado parecer estar em fora-de-jogo, Fábio Veríssimo validou o golo — a Liga informou que houve uma falha técnica que impediu a comunicação entre o árbitro e o VAR.

Com dois golos de vantagem, no início da segunda parte revelou-se o lado mau do FC Porto já visto no Jamor. Os “dragões” adormeceram à sombra da vantagem e deixaram o V. Guimarães reentrar no jogo e, já com Ola John no lugar de Boyd, os minhotos marcaram. Aos 60’, o extremo holandês caiu na área numa disputa de bola com Sérgio Oliveira e Veríssimo marcou penálti. No regresso ao Dragão, André André não falhou perante Casillas.

Com 25 minutos para jogar, Sérgio Conceição, que já tinha colocado Corona no lugar de Brahimi, promoveu o regresso de Marega, mas o FC Porto já parecia perdido em campo e acabou por perder também o jogo. Aos 76’, outro ex-FC Porto (Tozé) fez o empate e, perto do fim, Davidson fez o 2-3 final. Após 36 jogos, os “dragões” voltaram a perder em casa.

