Desafios da nova Direcção: uma conversa com Manuel Carvalho e Ana Sá Lopes

Neste episódio do Reservado ao Público, conversamos com o novo director do jornal, Manuel Carvalho, e com a directora-adjunta Ana Sá Lopes.

Falamos sobre os valores que estão no ADN do PÚBLICO, a complementaridade entre o papel e o digital, e sobre os planos da nova direcção.

