Incêndio destrói "por completo" duas fábricas de calçado em Oliveira de Azeméis

Um incêndio destruiu, esta sexta-feira, 24 de Agosto, duas fábricas de calçado na zona industrial de Cucujães, Oliveira de Azeméis, em Aveiro, disse ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro. Não há feridos. Às 10h as chamas estavam controladas e as operações entraram na fase de rescaldo, com 60 bombeiros no local. Ainda não se sabe o que poderá ter causado o incêndio.

O fogo deflagrou numa das fábricas, Perfa, e alastrou à Fernando Oliveira, Lda. "Quando chegámos ao local, a fábrica estava totalmente tomada pelo fogo. Fizemos o combate dentro do possível", disse Paulo Vitória, comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, à Lusa. As duas unidades fabris, situadas na rua do Progresso, na zona Industrial do Monte Meão, ficaram "totalmente destruídas".

Questionado pelos jornalistas sobre o que terá acontecido para ter sido rápida a propagação das chamas, o comandante respondeu que "o alerta foi tardio" e o nevoeiro na zona "também não permitiu identificar o fumo".

Presente no local, o presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Joaquim Jorge Ferreira, afirmou aos jornalistas que a Perfa emprega 15 pessoas e a Fernanda Oliveira, Lda. cerca de 80. O autarca referiu que a fábrica Perfa tinha retomado a sua atividade laboral "há dois dias", enquanto a outra ainda se encontra em período de férias.

Às 8h45, de acordo com a mesma fonte, o fogo lavrava em "duas naves industriais, de uma fábrica de calçado".

O alerta foi dado às 7h10, e pelas 8h45 estavam no local 59 bombeiros, de várias corporações, apoiados por 23 meios.

