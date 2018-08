Cartões multibanco clonados em Lisboa

Máquinas multibanco instaladas no balcão do Millenium BCP da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, terão clonado vários cartões de clientes. As primeiras informações sobre o caso começaram a circular em mensagens na rede social Twitter esta semana dando conta de que as contas dos lesados terão sido desfalcadas a partir de Londres.

O comando metropolitano de Lisboa da PSP confirma a apresentação de uma queixa, que deu sequência a investigações por parte das autoridades. Já o Millenium BCP prefere não dar grandes detalhes sobre o problema. “Temos conhecimento de algumas queixas e estamos a colaborar com a SIBS [empresa gestora da rede multibanco] e com as autoridades”, informa um porta-voz da instituição bancária, acrescentando que as máquinas desta sucursal “foram revistas e estão a funcionar normalmente, em perfeita condição de segurança”.

De acordo com o relato que surgiu no Twitter as máquinas em questão situam-se no interior da dependência bancária e não na rua. Porém, frisa o mesmo porta-voz do banco, estão acessíveis ao público 24 horas por dia.

