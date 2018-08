Dois ministros na Escola de Verão da Comissão Europeia

Os ministros da Agricultura, Capoulas Santos, e da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o comissário Europeu Carlos Moedas e membros de todos os partidos estão entre os oradores que vão participar na Escola de Verão da Comissão Europeia (Summer CEmp), que vai decorrer em Marvão, distrito de Portalegre, entre os dias 28 e 31 deste mês.

Esta é a segunda edição do Summer CEmp em que 50 jovens universitários vão discutir com um conjunto de outros tantos oradores o futuro da Europa.

Este seminário intensivo e interactivo é organizado pela Representação da Comissão Europeia em Portugal. Os jovens seleccionados vêm de todo o país e têm formação na área das relações internacionais, ciência política, comunicação e jornalismo, mas há vários participantes com formação em economia, engenharias e medicina. Segundo a Comissão Europeia, "é um grupo heterogéneo" que tem em comum "uma grande motivação para discutir a Europa”.

Muitos jovens, acrescenta uma nota da CE, “têm uma participação activa nas suas comunidades, quer por via partidária ou de associativismo”. A participação dos jovens é gratuita e a selecção foi feita por concurso, com base no seu perfil e motivação.

