O mundo está cheio de eventos inexplicáveis, acontecimentos misteriosos e objectos insólitos. Não é por acaso que, durante séculos, vários foram os curiosos que procuraram e coleccionaram objectos raros.



Durante o Renascimento estas colecções ganharam um nome: gabinetes de curiosidades. Estas salas abarcavam colossais armários cheios de objectos únicos que encantavam e intrigavam as pessoas que os coleccionavam. Relíquias de outra era. Se algo invulgar fosse encontrado no mundo, o seu destino seria, provavelmente, um destes gabinetes.

Aaron Mahnke, autor do aclamado podcast Lore, reuniu ao longo dos anos as mais bizarras e inusitadas histórias de pessoas, objectos e lugares. Bem-vindos ao podcast Cabinet of Curiosities.

