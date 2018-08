Tal como podemos chegar à ideia da luz através da escuridão, do som por via do silêncio, da presença em razão da ausência, também podemos alcançar os princípios da clareza (nítido, límpido, inteligível) através dos seus antónimos (obscuro, opaco, confuso).

Em 2013, a AR pariu a Lei 23/2013. Reza, assim, o seu primeiro artigo (em jeito de remissões sudoku) que, ao longo dos anos, resulta de 166 alterações a leis e a códigos:

Estamos entendidos quanto à clareza? Eis um Simplex legislativo no seu antípoda!

Verdade se diga que esta maneira prolixa, enevoada e apopléctica de legislar é muito comum, constituindo a delícia de muitos advogados e juristas. A lei atrás referida é, tão-só, um exemplo muito expressivo.

Bem precisamos de leis enxutas com a devida maquinaria de arrasto de adjacências, adjectivações e palavreado discursivo, e que sejam entendíveis pela generalidade dos cidadãos. Se a ignorância da lei não aproveita a ninguém, o legislador tem o dever de lhe conferir clareza para o seu entendimento.

Este empanturrado ipsis verbis tirou-me também espaço para a minha outra secção Scientia Amabilis. Mesmo assim, termino com uma comparação botânica. A clareza das árvores está ligada à possibilidade de ver a floresta sem perder de vista cada uma delas. Uma luta leal entre as que já chegaram ao dossel e as que, jovens, buscam a claridade. Elejo a araucária (Araucaria heterophylla) como embaixadora da claridade com clareza. De uma simetria igual nos eixos cada vez mais curtos à medida que o elegante e rectilíneo fuste cresce para os céus, deixando espaço para que a luz abrace as que se lhe juntam. Libertando claridade e desenhando clareza. Tão diferente do modo como agora se legisla abundantemente.

1 transcrição que não é 100% fidedigna, porque os nomes dos meses são iniciados por letra maiúscula, o que não acontece no chamado “AO”.

