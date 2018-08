Kirchner é suspeita em mais um caso de corrupção, mas não descola de Macri nas sondagens

Cristina Fernández de Kirchner está novamente debaixo de fogo por motivos extra políticos, numa altura em que surge nas sondagens como a principal opositora a Mauricio Macri. A ex-Presidente da Argentina, anteriormente denunciada em casos de lavagem de dinheiro, encobrimento de terrorismo, entre outros, é agora acusada de encabeçar uma rede de corrupção, que implicou antigos ministros e mais de vinte empresas do país, durante a sua presidência (2007-2015) e parte da do marido Néstor Kirchner (2003-2007).

O cerco apertou-se nos últimos dias com as confissões de empresários e ex-funcionários seus e na quinta-feira foram iniciadas buscas nas propriedades da antiga chefe de Estado, que reclama inocência.

Kirchner considera-se uma “perseguida política” e recusa contribuir para alimentar o “show mediático” que diz ter tomado a Argentina de assalto, com o intuito de desviar as atenções para a política económica desastrosa do Presidente Mauricio Macri, que, diz, pôs o país nos braços de uma nova crise. A actual senadora juntou mesmo o seu voto a 66 membros da câmara alta do Congresso na hora de dar luz verde às buscas policiais às suas próprias casas.

Cristina – como é habitualmente referida na Argentina – é uma feroz opositora do actual Governo e ameaça tomar o poder a Macri nas eleições presidenciais agendadas para o próximo ano. De acordo com uma sondagem da Synopsis, publicada pelo jornal Clarín, a diferença entre as intenções de voto nos movimentos políticos que Macri e Kirchner encabeçam é de apenas dois pontos percentuais: 32,4% para o Cambiemos e 30,2% para Kirchnerismo.

Números muito próximos que demonstram o estado de fragmentação do eleitorado e que, escreve aquele diário argentino, estão a reduzir o debate político a uma mera escolha entre corrupção ou crise económica.

A popularidade de Kirchner não foi significativamente beliscada com o novo escândalo judicial, tal como não tinha sido nos casos anteriores em que se viu envolvida. Segundo o inquérito, entre apoiantes e opositores, 82,8% dos participantes disse não ter mudado de opinião sobre a ex-Presidente, à luz deste caso.

Um dos principais alvos das críticas de Kirchner e do seu eleitorado é Claudio Bonadio, o juiz responsável pela maioria dos seis processos judiciais em que a antiga Presidente está envolvida, incluindo este último. O universo “kirchnerista” encara as investigações do magistrado como parte de uma “campanha pessoal” contra Cristina e rotula-o mesmo de “juiz anti-K”.

Tal como no “caso AMIA” – em que Kirchner é acusada de traição pelo encobrimento de terrorismo, relacionado com o atentado de 1994 em Buenos Aires –, o juiz Bonadio voltou a pedir ao Congresso que retire o imunidade à senadora, para a poder deter. Mas os senadores apenas autorizaram as buscas às suas propriedades em Buenos Aires, Río Gallegos e El Calafate.

Subornos por licitações

A investigação judicial teve origem nas anotações que um ex-motorista do Ministério do Planeamento fez durante dez anos, em oito cadernos diferentes, e que contêm todos os detalhes sobre o esquema ilícito do qual ele fazia parte, como responsável por entregar os lucros a Cristina e Néstor – que morreu em 2007 –, em mão.

Segundo as informações recolhidas pela Justiça, que também incluem confissões de empresários e antigos funcionários dos Kirchner, estes terão recebido pagamentos avultados de empresários dos sectores da energia e construção civil, em troca de importantes contratos de obras públicas.

O caso, referido na Argentina como o escândalo dos “cadernos dos subornos”, também belisca Macri indirectamente, já que um dos empresários que prestaram depoimento na condição de “arrependidos” é um primo do Presidente: Ángelo Calcaterra, antigo responsável pela empresa Iesca.

A rede de corrupção envolveria mais de vinte empresas, suspeitas de entre 2005 e 2015 terem movimentado cerca de 160 milhões de dólares (quase 138 milhões de euros), e teria como peça-chave o antigo ministro do Planeamento, Julio de Vido, detido desde Outubro de 2017 por crimes de corrupção e associação ilícita.

