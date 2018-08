A cerimónia que prepara os meninos maasai para a idade adulta

Milhares de rapazes quenianos tiveram esta semana a sua benção de leite e cerveja como parte de uma rara cerimónia de iniciação da etnia Maasai que marca a sua passagem para o início da idade adulta.

O colorido acontecimento, no condado de Kajiado, no Vale do Rift, acontece uma vez em cada cinco ou dez anos para os rapazes entre os nove e os 15 anos de idade. Na tradição Maasai, o estabelecer da idade de um rapaz é importantíssimo. Depois de passarem a noite na floresta, os rapazes são recebidos como heróis com uma sessão de cânticos para os incentivar, enquanto dançam com paus no ar. Os seus troncos estão cobertos de contas coloridas que condizem com as suas pulseiras. Os jovens também usam mantos vermelhos tradicionais e sandálias negras feitas de borracha de pneu.

"A cerimónia chama-se ‘Il Mirisho’, o que significa 'pessoas que ganharam'. Dentro de cinco anos todos serão circunsisados e reconhecidos como 'moran'", disse o ancião da comunidade Ole Sakaya Matini. Os moran, tradicionalmente, são a classe guerreira dos Maasai feita de jovens corajosos que defendem a comunidade.