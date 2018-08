Banco de Portugal abre processo contra a EDP que pode valer dez milhões

A EDP revelou na quinta-feira que foi alvo de um processo de contra-ordenação pelo Banco de Portugal (BdP) por suspeitas de incumprimento do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras. A coima pode chegar aos dez milhões de euros, caso o Banco de Portugal formalize a condenação, o que pressupõe que está em causa uma infracção especialmente grave.

“Foi instaurado um processo de contra-ordenação pelo Banco de Portugal (BdP), por alegado incumprimento com o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras”, por parte da EDP Soluções Comerciais, revelou a EDP no relatório e contas do segundo trimestre.

O processo contra-ordenacional foi aberto “em concreto pelo exercício da actividade de prestação de serviços de pagamento (actividade essa legalmente reservada a instituições de crédito e entidades similares) e incumprimento de determinações do BdP”, adiantou a EDP.

"O Banco de Portugal não comenta eventuais processos de contra-ordenação", disse ao PÚBLICO fonte oficial do supervisor financeiro, sem adiantar mais detalhes.

A empresa liderada por António Mexia revelou no entanto no relatório trimestral que “a acusação foi dirigida à EDP Soluções Comerciais e à EDP S.A.” e que o valor da contigência será “repartido pelas duas empresas, num total que poderá chegar aos 10.000 milhares de euros”.

A EDP Soluções Comerciais é uma sociedade que presta apoio transversal a várias sociedades do grupo e que faz, entre outras coisas, a gestão dos call centers.

Recentemente a empresa foi alvo de uma operação de cisão/fusão, envolvendo várias outras sociedades do grupo EDP – a EDP Comercial, a EDP Distribuição, a EDP Serviço Universal e a EDP Gás Serviço Universal, segundo a informação disponibilizada no portal da justiça.

Esta operação traduziu-se “no destaque de partes do património da EDP Soluções Comerciais com vista à fusão dessas partes” nas restantes sociedades.

“A transformação da actual EDP Soluções Comerciais numa plataforma partilhada de canais, com a passagem das operações backoffice para as empresas, é a resposta natural ao novo contexto regulatório e de mercado”, diz a EDP.

