Rui Vitória sem Jonas e Castillo no clássico

O treinador do Benfica, Rui Vitória, confirmou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, que os avançados Jonas e Castillo não estarão disponíveis para o clássico da Luz, no sábado, às 19 horas (BTV), desvalorizando ainda o facto de o sorteio ter determinado um derby à terceira jornada.

"O sorteio ditou assim e para nós é como se fosse noutra jornada qualquer. Jogaremos com a mesma determinação, como em qualquer outra circunstância. É mais um jogo e mais um derby", declarou o treinador do Benfica, que não deixou de fazer um reparo.

"Se me perguntarem se esta sequência de jogos é a mais aconselhável? Se calhar não. Mas o sorteio ditou-o e cá estamos... prontos", prosseguiu Rui Vitória, introduzindo a questão dos superiores interesses do futebol português, a justificar uma visão mais abrangente.

"O futebol português deve ter alguma atenção a quem o representa internacionalmente. É fundamental criar as melhores condições para representarmos o país. Só pergunto se foi tudo pensado. O Sp. Braga teve o compromisso na Liga Europa e logo a seguir uma viagem aos Açores. Com o Rio Ave a mesma coisa. Isto tem a ver com a representação do futebol português, não com o Benfica. É preciso ver um bocadinho de fora, de uma forma superior. Isto não é só Benfica, é o futebol português", insistiu, sugerindo uma reflexão profunda.

Sobre o Sporting, Rui Vitória antecipa um "jogo muito interessante", do género de que "todos gostam de disputar, com um adversário difícil, de qualidade". "Mas não há qualquer drama", respondeu, contornando a questão relativa à ausência de Jorge Jesus e às mudanças na forma de jogar do rival.

"Olho para as equipas, para as virtudes e lacunas, da mesma forma que os outros olham para nós. José Peseiro? Somos amigos, damo-nos muito bem", resumiu, confirmando as baixas de Jonas e Castillo, baixas importantes no ataque, à imagem da ausência de Bas Dost na convocatória dos "leões".

"As ausências das outras equipas não me preocupam. É pena para o espectáculo. Gostava de ter todos disponíveis. Fragilidade do Sporting? Jamais pensarei dessa forma. O Sporting formou grande equipa e é um candidato... e vai continuar a ser. Temos que olhar com respeito para um adversário que nos quer abater", concluiu, sem confirmar a contratação do brasileiro Gabriel, médio do Leganés.

