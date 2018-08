Nápoles cede Vinícius ao Rio Ave

O Rio Ave garantiu esta sexta-feira o empréstimo do avançado brasileiro Carlos Vinícius junto do Nápoles, da Serie A italiana, que cede por uma época o goleador contratado ao Real.

Vinícius destacou-se na época passada ao serviço da equipa do Monte Abraão, última classificada da II Liga, tendo sido o segundo melhor marcador da prova, com 19 golos.

No Rio Ave, Vinícius, de 23 anos, terá oportunidade de estrear-se no escalão máximo português, aumentando as opções de ataque do treinador José Gomes, que dispõe ainda de Bruno Moreira como avançado centro.

