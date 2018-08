Marítimo evita derrota com reviravolta nos descontos

O Marítimo bateu esta sexta-feira, no Funchal, com dois golos obtidos no período de compensação, o Desp. Chaves, por 2-1, negando aos transmontanos o que tudo indicava ser a segunda vitória consecutiva na I Liga, no encontro de abertura da 3.ª jornada. Os insulares ascendem provisoriamente ao quinto posto da tabela classificativa, com seis pontos, deixando os flavienses, com três pontos, à mercê do último classificado.

William (17'), em jogada individual, marcou a diferença num jogo de alternância em matéria de controlo e domínio, permitindo que os transmontanos impusessem uma dinâmica que até poderia ter evitado a reviravolta operada pelos locais nos instantes finais.

Com dez jogadores em campo - na sequência da saída momentânea do lateral-direito Paulinho, atingido na cara com violência por uma bola após cruzamento de Fábio China -, o Desp. Chaves foi batido por Leandro Barrera (90+1'), o que levou os madeirenses a acreditarem e a chegarem à vitória na sequência de um canto que Lucas Áfrico (90+5') transformou na vitória do Marítimo.

