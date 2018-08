Bas Dost não vai ser convocado para o derby com o Benfica, da 3.ª jornada da Liga. Esta foi a grande novidade extraída da conferência de imprensa de José Peseiro, nesta sexta-feira. O treinador do Sporting confirmou que o holandês não está em condições e que os dois reforços mais recentes também não estão ainda preparados para competir.

"Há um mês que não têm competição e não vão ser convocados", respondeu o técnico a propósito do avançado Diaby e do médio Gudelj. “Não vai estar presente. Temos alternativas. A equipa confia e os adeptos também”, retorquiu a respeito de Bas Dost. Peseiro foi curto mas objectivo nas respostas, depois de valorizar o jogo de sábado (19h, BTV).

“Sabemos a responsabilidade que é jogar um derby desta dimensão. São três pontos que valem muito mais, porque sabemos o que representa este jogo em termos históricos. Também sabemos como é difícil ganhar na Luz”, continuou, desvalorizando o debate em torno do maior desgaste do plantel do Benfica, devido ao envolvimento nas competições europeias.

“A única coisa que tem de estar na nossa mente é que o jogo são 90 minutos. Isso pouco vai decidir. São factores que influenciam menos do que aquilo que vocês possam reproduzir. Ninguém vai para o campo sabendo quantos minutos jogou ou não”, vincou.

Quem seguramente também não irá para o campo no Estádio da Luz é o guarda-redes Viviano, que continua a recuperar da lesão sofrido no aquecimento do embate da 1.ª jornada, o que significa que a baliza do Sporting deverá continuar entregue a Salin.

