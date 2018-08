Algures em 2016, o engenheiro de som Rob Stevens mexia em caixas e caixas de gravações originais de John Lennon quando descobriu algo que tinha passado despercebido todos estes anos. A gravação dizia apenas “demo” (maqueta). A audição revelou um tesouro inédito: o esboço de Imagine, o clássico de Lennon.

A maqueta de Imagine, melhorada por Paul Hicks, é o primeiro avanço de uma caixa especial em torno do álbum com o mesmo nome, editado em 1971. Imagine –? The Ultimate Collection, com edição marcada para 5 de Outubro, pela Geffen/Ume, vai incluir seis discos, entre versões mono e estéreo, gravações cruas de estúdio, canções que ficaram fora do disco e um documentário áudio.

Imagine, um apelo à paz, tornou-se uma das canções mais icónicas do século XX e o single da carreira de Lennon a solo mais vendido.

"Imagine foi criado com imenso amor e preocupação com as crianças do mundo. Espero que gostem”, afirma Yoko Ono, viúva de Lennon, directora criativa desta empreitada editorial, no prefácio do livro de 120 páginas que acompanha a caixa.

No mesmo dia, a Eagle Vision relança os filmes Imagine e Gimme Some Truth, restaurados, remasterizados e aditivados com material inédito.

