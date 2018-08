A luminosa revelação de April Marmara

Ela recorda-se do calor, do calor intenso daquela noite de Verão. Recorda-se de ter sentido que, se calhar, nem conseguiria ver tudo com atenção quando entrasse na sala, onde estaria mais calor ainda. E a verdade é que estava sozinha e nem conhecia muito bem a música da cantora que ali iria tocar. Recorda-se também, de forma vívida, do que aconteceu a seguir. E ela, e nós, temos isso para agradecer. Porque foi o que aconteceu depois que nos conduziu aqui, a este momento em que descobrimos um disco chamado New Home.

É o primeiro que April Marmara assina e surge perante nós como universo habitado por uma folk tão tocante quanto imponente. É cantado em voz segura e evocativa, amparado no piano que responde à guitarra, engrandecido pelos apontamentos do órgão como harmónio, pelas percussões discretas ou pela viola de arco que decora o espaço sonoro como orquestração completa. April Marmara, ou seja, Beatriz Diniz, diz que New Home, o título, deve ser lido de forma literal. Ou seja, é mesmo a sua nova casa. “Não sei se já está arrumada, mas está a tudo a ir ao sítio”. Podemos deixá-la descansada. New Home ergue-se, gracioso, como universo plenamente formado. Está tudo muito bem arrumado.

Foto Martim Braz Teixeira

Beatriz Diniz tocava guitarra. Tocava-a em casa e tocou-a numa banda de versões, aquele inevitável primeiro passo, ao lado de colegas de escola que conhecemos hoje bem (Teresa Castro e João Farmhouse, respectivamente a guitarrista e vocalista e o baixista dos Mighty Sands). Tocou-a mais tarde integrando Jasmim, o projecto de outro Mighty Sands, o teclista Martim Braz Teixeira, ou as Savage Ohms, que reúnem a supracitada Teresa Castro, Joana Figueroa e Violeta Azevedo. Mas April Marmara, e a nova casa que April Marmara construiu, só começou a nascer nessa noite quente de Verão em que Beatriz saiu sozinha para ver um concerto na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. Era Angel Olsen, a cantautora norte-americana, autora dos celebrados Burn Your Fire for no Witness e My Woman, aquela que Beatriz veria em palco. É essa noite que recorda ao Ípsilon num banco de jardim, ao solar final da manhã.

New Home Autoria: April Marmara

“Não tinha expectativas nenhumas, até porque não conhecia quase nada da música dela. Até pensei que podia sentir-me mal com todo o calor, mas depois ela entra, começa a cantar e pôs tanta energia no palco. Impressionou-me, primeiro, por estar sozinha em palco, o que pode ser assustador, e depois por ter aquela força imensa e garra na voz. Foi tão inspirador”. Nessa noite, Beatriz caminhou até casa com uma canção na cabeça. Uma canção sua. Não a ouvimos em New Home, mas foi ela que abriu caminho para o disco. Angel Olsen abriu inadvertidamente caminho para ele, mas foi April Marmara que nasceu.

A música que ouvimos tem um contexto: era Beatriz e a guitarra, canções feitas território de intimidade exposta, feitas viagem interior, catarse, e desejo de escape. “Fazer folk foi o meu instinto, o que me fez mais sentido, inspirada também, claro, por muitos dos artistas que ouço mais e que mais gosto de ouvir” – uma lista rápida, necessariamente incompleta, incluirá Nick Drake, Vashti Bunyan, Josephine Foster, White Magic, entre muitos outros. Incluirá algo determinante nesta história. “Em determinado momento, comecei a ver toda a gente ao meu redor [fala dos amigos da Spring Toast Records, a sua editora, fundada pelos Mighty Sands, fala dos comparsas da editora/promotora Maternidade, a que pertence] a tocar e a fazer música e pensei ‘bora lá tentar, porque não?’”. Porque não? Sim, incondicionalmente.

Quando, canções a nascer, surgiu a oportunidade para o primeiro concerto, em 2016, Beatriz sentiu que precisava de alguém que a acompanhasse em palco. Juntou-se então a amiga Teresa Castro. “A partir daí, evoluiu para outro formato e, quanto mais fui tocando ao vivo, mais senti a necessidade de acrescentar qualquer coisa. Convidei o Martim [Braz Teixeira] para tocar teclas e percussões e, mais tarde, a Catarina [Marques] na viola”. Foi este quarteto que registou New Home no estúdio caseiro da Spring Toast Records. O resultado, desde que o som raspado das cordas da viola de arco dá lugar ao acorde aberto de uma guitarra – estamos em Blossoms, a primeira canção -, desde que a guitarra encadeia os primeiros acordes, anunciando a voz que chega, cheia e dolente, expressiva nas palavras que canta e nas entoações que lhes dá, serena e sonhadora, é uma magnífica surpresa, uma revelação.

O nome escolhido por Beatriz é, desde logo, indicador do temperamento da sua música. "Não queria assinar com o meu nome, porque canto em inglês e porque queria mesmo criar uma personagem", explica. "Nunca fui a Marmara [zona na Turquia banhada pelo mar Egeu], mas queria no nome algo de mar. Marmara foi o que melhor resolveu isso”. New Home é realmente música que viaja – e não falamos simplesmente do comboio que se imagina a partir para outras paisagens em 16. Falamos da forma como a encantatória New Home, a canção título, nos transporta para algo de primevo, de primordial, com o timbalão a marcar o ritmo, com o harmónio soprando brisa retemperadora e a guitarra encantatória correndo com a voz, que se esconde e se expõe nos momentos certos. Falamos dos ecos nocturnos da guitarra que ecoa, tremeluzente, na majestosa lullaby que é Bad scorpions. Falamos da melancolia de Mistery girl, qual lamento de velho clássico rock’n’roll transformado em pérola folk ideal a uma Karen Dalton ou, porque não, Angel Olsen. Falamos de Alfazema e da força telúrica dos seus arranjos. Falamos, em resumo, desta forma de tratar a canção como espaço que se abre perante nós para revelar um novo lugar. Nele, voz irresistível, bem-vinda fantasmagoria, descobrimos April Marmara.

“Estive tanto tempo fechada em casa a tocar que, agora, só quero vir cá para fora”, diz-nos quando a entrevista se aproxima do final. Pois bem, aqui a temos agora, a mostrar-se entre nós. Aproveitemos o que nos traz. Vale a pena cada minuto.

