Snoop Dogg vai publicar um livro de culinária

O rapper norte-americano Snoop Dogg anunciou o lançamento de um livro de culinária para Outubro deste ano. From Crook to Cook terá mais de 50 das receitas preferidas do artista, incluindo uma de frango e waffles e outra de lagosta.

Esta não é a estreia de Snoop Dogg – mais conhecido por temas como Drop It Like It's Hot e Young, Wild & Free – no mundo da cozinha. Em 2016, juntou-se à apresentadora de televisão Martha Stewart para um programa de culinária que foi nomeado para um Emmy, Martha & Snoop’s Potluck Dinner Party.

“Sabem, a minha cozinha está ferver. Estou a elevar o jogo culinário com uma colecção testada e comprovada das minhas receitas favoritas, topas?”, comentou em comunicado, citado pelo Guardian. Christine Carswell, a publisher da editora, garante ao Independent que "o livro de Snoop está cheio da sua icónica energia criativa – é tão divertido para ler quanto para cozinhar".

O artista preparou ainda uma receita de gin e sumo, em inglês gin and juice – uma referência ao hit de 1993 com o mesmo nome, do primeiro álbum de Snoop Dogg, Doggystyle.

O livro está, para já, disponível em pré-encomenda e custa 24,95 dólares (aproximadamente 21,5 euros). Snoop Dogg não é o primeiro rapper com um livro de culinária: 2Chainz, por exemplo, escreveu em 2014 um livro de 28 páginas, #MealTime, e Coolio lançou em 2009 Cookin’ With Coolio.

