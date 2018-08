Número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção aumentou em Julho

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) chegou aos 222.576 em Julho, mais 249 do que em Junho e mais 14.407 do que em Julho de 2017, só se registando valores semelhantes em 2014.

De acordo com os dados estatísticos mais recentes do Instituto de Segurança Social (ISS), o mês de Julho registou 222.576 beneficiários do RSI (uma prestação destinada a atenuar situações de grave carência económica), depois de no mês de Junho terem sido 222.327, o que representa um aumento de 0,1%.

Já em comparação com o período homólogo do ano passado, a variação percentual foi de 6,9%, já que em Julho de 2017 havia 208.169 pessoas a receber esta prestação social.

Valores semelhantes aos do mês de Julho só são possíveis de encontrar em 2014, quando se registou uma média de 222.391 beneficiários entre os meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio desse ano.

Os dados do ISS mostram, por outro lado, que o número de famílias diminuiu entre Junho e Julho, havendo agora menos 370 agregados a receber o RSI, depois de em Junho terem sido 102.128.

No entanto, em comparação com o mês de Julho de 2017, a constatação é a oposta, já que passaram a existir mais 7071 famílias com direito a esta prestação social.

No que diz respeito à distribuição geográfica, a maior parte dos beneficiários do RSI está nos distritos do Porto (64.427), Lisboa (40.354), Setúbal (20.584) e na Região Autónoma dos Açores (18.229).

Em média, um beneficiário recebe 114,82 euros por mês.

