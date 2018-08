Nova regra para longas carreiras contributivas é positiva, mas…

O Governo concretizou nesta quinta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros, uma medida que já vinha sendo negociada e que o próprio chefe do Governo já tinha antecipado em entrevista ao Expresso: o fim dos cortes nas pensões para quem começou a trabalhar aos 16 anos e reúne 46 anos de contribuições.

No total, a medida vai abranger entre 1000 a 2000 pessoas e pode ter, de acordo com o executivo, um custo de 4 a 5 milhões de euros. Este número junta-se a outro, mais expressivo, dos 15 mil pedidos de reformas antecipadas entregues na sequência da lei que, em Outubro de 2017, passou a permitir a aposentação sem penalizações de quem tem pelo menos 60 anos de idade e 48 anos de carreira contributiva - ou que tenha começado a trabalhar com 14 anos (ou antes) e reúna 46 anos de contribuições.

Ao PÚBLICO, o deputado José Soeiro lembrou que esta foi uma luta do Bloco de Esquerda e congratulou-se pelo avanço. “É importante que tenha havido este alargamento. Termina assim a fase de fazer justiça a quem começou a trabalhar criança”.

PUB

PUB

“Quando se debateu a primeira fase deste regime, que é a que abrange quem começou a descontar em idades que hoje seriam consideradas de trabalho infantil, o Governo propôs que ela se limitasse a quem tivesse 48 anos de descontos aos 60 de idade (início dos descontos aos 12) e o Bloco defendeu que ela deveria abranger todos os que tivessem começado a descontar antes dos 16 (idade coerente com o critério de reparação do trabalho infantil)”, lembra Soeiro, para concluir que “agora, o Governo consagra para a primeira fase das reformas antecipadas o critério que o Bloco sempre defendeu e pelo qual se bateu”.

No entanto, o bloquista regista que ainda “estão por concretizar a segunda e a terceira fases do regime de acesso às pensões das longas carreiras, isto é, de todas as pessoas que trabalham desde muito jovens”. No final deste processo, o objectivo é que todos os trabalhadores que tenham 40 anos de descontos aos 60 de idade deixem de ser penalizados quando pedirem a reforma.

A concretização das duas fases que faltam é, para o Bloco de Esquerda, “uma prioridade na negociação em curso para o Orçamento de Estado para 2019”, reconhece José Soeiro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Também a CGTP-IN reagiu, entretanto, ao anúncio do Governo, considerando-o “extremamente redutor, limitando-se a colmatar uma lacuna deixada na última revisão do regime jurídico da antecipação da idade de acesso à pensão de velhice” e originando “profundas injustiças”.

A central sindical entende que a proposta “embora pecando por tardia, tem carácter positivo, mas é claramente insuficiente”, lê-se num comunicado enviado às redacções.

“A CGTP-IN exige ao Governo que não se limite a tapar as lacunas deixadas na revisão anterior, e dê rapidamente início a um verdadeiro processo de revisão do regime da antecipação da idade da reforma, destinado à protecção e valorização de todos os trabalhadores com longas carreiras contributivas”, continua a nota.

PUB