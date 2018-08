Berlim: estação de comboios difunde música atonal para afastar “presenças indesejadas”

Ideia para afastar presenças indesejadas de forma discreta: tocar uma música tão stressante e confusa que “a maior parte das pessoas que a ouve deseja fugir dela”. O plano é do operador ferroviário alemão Deutsche Bahn e o género musical já está escolhido — musicas atonais, ou seja, sem tonalidade definida.

PUB

Os testes vão começar em Setembro na estação de comboios urbanos de Hermannstrasse, em Berlim. A ideia inicial é experimentar diferentes volumes de som de modo a “desencorajar as pessoas a permanecerem muito tempo na estação” mas “sem incomodar os passageiros”, explicou o gerente regional da empresa de transportes ao Berliner Morgenpost, um jornal alemão local, citado pelo Times.

O objectivo é arranjar mais uma forma de “prevenir comportamentos criminosos dentro da estação” e “afastar pessoas sem-abrigo” que lá pernoitem ou consumam drogas. “Temos de experimentar em vez de ceder”, acrescentou, referindo que tentativas anteriores de afastar “pessoas toxicodependentes e traficantes” com música falharam “porque esta era apreciada”.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A música que vai ser difundida não é composta numa tonalidade, sendo entendida como confusa e provocando “agitação e ansiedade”. Por isso, de modo a não incomodar os passageiros, não será emitida nas plataformas de embarque e desembarque, apenas nas entradas/saídas e corredores.

Uma associação de passageiros de Berlim já criticou o plano, com a justificação de que iria “apenas adicionar poluição sonora” à cidade. Um dos porta-vozes da associação terá dito ao mesmo jornal alemão que seria antes mais eficaz “limpar as estações com mais frequência”.

Mais populares A carregar...

Já outras estações de transportes públicos usaram música para tentar, propositadamente, influenciar o comportamento dos passageiros: a música clássica, por exemplo, é emitida para diminuir comportamentos anti-sociais por ajudar a relaxar. Outros espaços públicos também já cravaram pregos em muros ou bancos para prevenir que alguém lá se sente ou deite. No entanto, há outros exemplos que passam mais despercebidos: é o caso dos proprietários de uma loja no Porto que plantaram à entrada do estabelecimento comercial um “jardim” de vasos para afastar as pessoas sem-abrigo que, antes da loja abrir, pernoitavam à entrada do prédio.

PUB