Trump afirma que só soube dos pagamentos "depois de serem feitos"

Donald Trump admitiu, durante uma entrevista exclusiva à Fox News, ter tido conhecimento de pagamentos para silenciar as duas mulheres com quem teve relações apenas “depois de serem feitos”. Acrescentou ainda que esse dinheiro não veio do financiamento da campanha eleitoral: "[Os pagamentos] não vieram da campanha, vieram de mim."

“Só soube depois. Só depois. O que ele fez — e não foram retirados dos fundos da campanha”, disse Trump, nesta quarta-feira. “Isso nem é violação da campanha”, completou. "Na verdade, a primeira coisa que perguntei foi se estes dinheiros vieram da campanha, o que poderia ter sido um pouco nebuloso", acrescentou Trump.

Numa conferência de imprensa nesta quarta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, esquivou-se às perguntas dos jornalistas sobre o tema repetindo, por diversas vezes, que o “Presidente não fez nada de errado”.

Michael Cohen, antigo advogado de Donald Trump, chegou na terça-feira a acordo com os procuradores federais do estado de Nova Iorque. O antigo aliado do Presidente dos Estados Unidos declarou-se culpado dos crimes de que estava acusado – fraude bancária, fuga aos impostos e violação das leis federais de campanha.

Em tribunal, Cohen admitiu ter feito pagamentos a pelo menos duas mulheres (que não nomeou) a “mando de um candidato” presidencial com quem trabalhou e que também não nomeia — mas que é Donald Trump. O antigo advogado de Trump afirmou que foi com “a coordenação e direcção de um candidato” que “orientou o pagamento do silêncio de duas mulheres” com “o principal objectivo de influenciar as eleições".

