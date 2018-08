Governo está a equacionar financiar armas para professores

A Secretária de Estado norte-americana, Betsy DeVos, estará a equacionar se deverá ou não, permitir a cada estado recorrer a fundos federais para comprar armas para os professores, escreve o New York Times citando “fontes próximas do processo”. A medida sem precedentes é um retrocesso em relação aos esforços conduzidos pelo Congresso de limitar o recurso a fundos federais no acesso às armas.

A medida segue a sugestão do Presidente norte-americano à data do tiroteio protagonizado por um aluno numa escola norte-americana, que matou 17 alunos e funcionários com uma espingarda semi-automática e "inúmeras munições, que à data sugeriu fornecer armas de fogo aos professores como medida de prevenção de futuros tiroteios. A ideia foi recebida com várias críticas, no meio de um aceso e renovado debate sobre o acesso a armas de fogo nos Estados Unido.

PUB

Em Março, um mês depois do episódio na Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas, na Florida, o Congresso aprovou o financiamento de escolas distritais no valor de 50 milhões de euros, com a ressalva expressa de que esse dinheiro não poderia ser usado para obter armas.

PUB

No entanto, o New York Times conta esta quarta-feira que o Departamento da Educação norte-americano está a analisar alternativas nas políticas de educação federais, onde não existe uma proibição explícita à compra de armas. Esse espaço permitiria a Betsy DeVos aprovar planos estatais ou distritais de recurso a fundos federais para financiar armas e treino de armas.

Para evitar que isto aconteça, o Congresso terá de esclarecer a lei em vigor ou banir totalmente qualquer financiamento através de uma nova legislação.

Sobre o assunto, a porta-voz do Departamento de Educação norte-americano responde apenas que “o departamento está constantemente a considerar e a avaliar estratégias, especialmente em assuntos relacionados com a segurança na escola”, recusando-se a comentar “opiniões do departamento ou cenários hipotéticos”.

O programa de apoio escolar dispõe de mil milhões de dólares e visa criar e desenvolver oportunidades nas escolas mais pobres, nomeadamente através do investimento nas condições das estruturas e no uso da tecnologia e combate à iliteracia digital.

De acordo com as fontes ouvidas pelo jornal norte-americano, Departamento de Educação poderá estar a tentar contornar esta condição, considerando que a compra de armas pode ser encarada como uma medida de investimento nas condições estruturais das escolas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma reportagem da BBC dá conta das medidas de segurança que estão a ser adoptadas pelas escolas norte-americanas no arranque do novo ano lectivo. Olhando para dados de 2016, a BBC conta que 94% das escolas já incluem um sistema de monitorização das entradas e saídas das escolas e que 81% usam câmaras de segurança. Nas novas estratégias que estão a ser preparadas, as escolas estão a discutir:

PUB

mochilas transparentes;

detectores de metais;

reconhecimento facial;

professores armados.

O Governo aprovou recentemente um programa no valor de 1,8 mil milhões de dólares para ensinar aos professores métodos para estacar perdas de sangue.

Críticos deste tipo de estratégias consideram que “armar escolas” em nada vai aumentar a segurança da comunidade escolar e que nada será uma solução eficaz a nível global.

PUB