Milhões de iemenitas estão em risco de fome e cólera, trazidos por três anos de guerra. O estado de emergência estende-se aos doentes com cancro, que se batem para conseguir tratamento num país onde a economia e as infra-estruturas colapsaram.

"Gastei tudo o que tínhamos e ainda tive de pedir dinheiro emprestado para cobrir as despesas com o tratamento da minha filha. No final, nem conseguimos pagar um bom tratamento", diz Khaled Ismael, referindo-se à filha de 17 anos.

"Devido à incapacidade de viajar para fora, a minha filha não teve o tratamento adequado e o braço dela teve de ser amputado", acrescentou. "A guerra desvastou as nossas vidas".