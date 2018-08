O Havai prepara-se para a chegada do furacão Lane, que ameaça tornar-se a pior tempestade num quarto de século. A ilha de Oahu deverá ser a mais atingida e, por isso, escolas, edifícios públicos e negócios fecharam portas. O centro do furacão passará sobre as ilhas havaianas entre quinta-feira e sábado, segundo os boletins meteorológicos.