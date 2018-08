Empresa de concessão de crédito denunciada pelo Banco de Portugal

A empresa ITACREDI não tem habilitações para conceder crédito em Portugal, mas promove esse serviço no site. O aviso é do Banco de Portugal e foi divulgado nesta quinta-feira.

A empresa publicita serviços de “empréstimo a câmbio” online, mas, de acordo com um comunicado do Banco de Portugal, a entidade que não se encontra “habilitada a exercer, em Portugal, a actividade de concessão de crédito ou qualquer outra actividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal”.

O site da empresa continua online e promove a concessão de créditos “dos cinco mil euros a dois milhões de euros”, oferecendo a possibilidade de contacto através do Whatsapp.

Para tirar todas as dúvidas, o Banco de Portugal disponibiliza, no seu site, uma ferramenta para conhecer todas as entidades com autorização para conceder crédito no território nacional.

