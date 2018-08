Teresa Portela e Joana Vasconcelos na final K2 500

Teresa Portela e Joana Vasconcelos qualificaram nesta quinta-feira, pela primeira vez, Portugal para uma final de K2 500 metros em Mundiais de canoagem, nos campeonatos que decorrem em Montemor-o-Velho.

A dupla lusa foi terceira na sua série, cumprindo a prova em 1m41,737s, mais 2,475 segundos do que as neozelandesas Lisa Carrington e Catlin Ryan, que bateram as húngaras Anna Kárázs e Danuta Kozak, por 1,085s.

"Tinha vontade de fazer isso em Portugal com a Joana. Esse era o nosso principal objectivo. Sabíamos que era um desafio difícil", congratulou-se Teresa Portela, que não tripulava K2 em Mundiais desde 2006.

Na regata das medalhas, sábado às 13h04, Teresa Portela entende que o resultado é imprevisível, tal o equilíbrio de tempos registado. "Acho, realmente, que vai ser tudo muito disputado. Podemos ficar muito perto do pódio ou sermos nonas. Não era tentar proteger-me, mas o nosso objectivo era mesmo ir à final. Estamos muito contentes", vincou.

