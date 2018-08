Médio Gudelj chega por empréstimo

O internacional sérvio Nemanja Gudelj vai jogar no Sporting por empréstimo de uma época do Guangzhou Evergrande, confirmou nesta quinta-feira o clube campeão chinês, em comunicado.

"O Guangzhou Evergrande anuncia oficialmente que o sérvio Nemanja Gudelj foi emprestado ao Sporting até 30 de Junho de 2019", pode ler-se no site oficial do clube, cuja equipa é orientada pelo italiano Fabio Cannavaro.

O médio sérvio, de 26 anos, chegou ao clube no início do ano, proveniente do Tianjin Teda, depois de, na Europa, ter jogado nos holandeses do NAC Breda, do AZ Alkmaar e do Ajax.

Pela selecção da Sérvia, Gudelj tem 22 jogos e um golo marcado, juntando-se em Portugal ao irmão mais novo, Dragisa, que alinha pela equipa B do Vitória de Guimarães.

O médio sérvio é a nona contratação "leonina" para a temporada 2017-18, depois das chegadas dos guarda-redes Viviano e Renan Ribeiro, dos defesas Marcelo e Bruno Gaspar, do médio Sturaro - por empréstimo da Juventus -, dos extremos Nani e Raphinha e do avançado Diaby.

