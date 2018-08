“Figgy” em 4.º no Rolex Trophy mas, para já, longe do líder

Depois de duas semanas de paragem para se encontrar fresco para a parte final da época no Challenge Tour, Pedro Figueiredo regressou à competição para o Rolex Trophy, um torneio de elite do circuito, destinado aos 40 primeiros na respectiva ordem de mérito até ao momento.

No Golf Club de Geneve, na Suíça, o português repetiu hoje as 68 pancadas (-4) de ontem e, com um total de 136 (-8), subiu dos 6.ºs para passar a partilhar o quarto lugar com o sul-coreano Minkyu Kim (70-66).

Em circunstâncias normais, estaria na corrida pela vitória, mas dá-se o caso de o líder, o finlandês Kim Koivu, estar a fazer um campeonato à parte: com 127 (62-65), 17 abaixo do Par, tem cinco shots de vantagem sobre o vice-líder, o alemão Marcel Schneider (67-65), que, por sua vez, tem três pancadas à melhor sobre o terceiro classificado, o chileno Nico Geyger (67-65).

Filipa Lima também está em prova, no grupo dos 24.ºs, com 142 (-70-72).

No European Tour, começou hoje o D+D Real Czech Challenge, no Albatross Golf Resort, em Praga. Ricardo Melo Gouveia está em prova e começou bem, com dois birdies nos três primeiros buracos, mas um triplo bogey 7 no 4 atrapalhou-lhe as contas. Mas reagiu finalizando os restantes 14 buracos com 3 birdies e 1 bogey, para uma volta de 71 (-1) e um lugar entre os 87.ºs, a uma pancada do cut provisório.

Os líderes, com 64, são o norte-americano John Daly, o belga Thomas Pieters, o inglês Callum Tarren e o malaio Gavin Green.

